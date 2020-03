Hoe belandt een 55-voudig international bij Lommel? "Een stap terug om er twee vooruit te zetten"

Je thuiswedstrijden afwerken in het Soevereinstadion, maar tegelijkertijd al duels uitgevochten met Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé en andere Eden Hazards!? Dat kan perfect, vraag dat maar aan Chris Philipps. Voetbalkrant.com sprak met Chris Philipps, nieuwkomer bij Lommel met een apart verhaal.

Op zijn 26ste heeft Phillips al heel wat meegemaakt. Hij speelde 31 wedstrijden in de Ligue 1 voor Metz, waarna hij naar Polen trok. Bij Legia Warschau werd hij Pools landskampioen en bekerwinnaar, al belandde hij een seizoen later wel op een zijspoor.

“In mijn eerste seizoen bij Legia, toch een heel grote club in Polen, speelde ik zeer vaak. Na mijn zware blessure was er een nieuwe trainer, die het niet zo in mij zag. Hij rekende niet meer op mij, waardoor ik een oplossing moest zoeken in de afgelopen wintermercato”, schetst Philipps de situatie.

Die oplossing werd Lommel. Het nummer zes uit 1B bood Philipps een contract voor zes maanden met een optie op een bijkomend seizoen. “Het is leuk om nu ook eens in België te spelen, wat toch weer een andere beleving is. Bovendien is het dichter bij Luxemberg, ook niet oninteressant voor mij. Het klopt dat Lommel geen grote club is, maar ik hou van het familaire sfeertje dat er heerst.”

“Voor mij was het essentieel om naar een club te gaan waar ik onmiddellijk kon spelen. In dat opzicht is Lommel een goede keuze. Eerlijk is eerlijk: ik zet nu een stap terug om er hopelijk twee vooruit te zetten. Of ik volgend seizoen nog voor Lommel zal spelen? Geen idee, dat is ook niet belangrijk nu. Laat ons met zijn allen genieten van POII, waarin we ons van onze beste kant kunnen tonen aan België”, besluit de defensieve middenvelder.