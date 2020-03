Derby ontaardt volledig in Brazilië: nul doelpunten, zes schoten op doel en acht (!) rode kaarten

In Europa wordt op dit moment amper nog gevoetbald door de coronacrisis. In Brazilië wordt wél nog gevoetbald.

Al is het maar de vraag of je de derby tussen Grêmio en Internacional van afgelopen nacht nog ‘voetballen’ mag noemen. boksen of MMA komt misschien dichter bij de waarheid.

Gescoord werd er niet in het duel in de Copa Libertadores, maar in de slotfase ontaardde de wedstrijd compleet. Een lockdown in de bovenkamer van zowat alle spelers. Hallucinante beelden.

This brawl saw EIGHT red cards handed out in a fiery #CopaLibertadores clash between Gremio and Internacional 🤭🟥 pic.twitter.com/H4EkBcVUxt — Goal (@goal) March 13, 2020