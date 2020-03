"Tijd om iets op te bouwen krijg je vaak niet, 't is een hondenjob": Issame Charaï reageert op trainerscarrousel

Ook dit seizoen werd er weer driftig veranderd van coach in de Jupiler Pro League. Ook Issame Charaï onderging dit lot. Als assistent van Marc Brys werd ook hij nog voor Nieuwjaar bedankt voor bewezen diensten bij STVV.

Het is een wetmatigheid geworden in het voetbal: als coach ben je -misschien nog meer dan als speler- slechts een passant. Issame Charaï is zich daar van bewust. De Antwerpenaar, die bij Beerschot en STVV als assistent van Marc Brys actief was, fronste de wenkbrauwen bij de recente ontslagen van Mercier en Van Wijk.

"Zo kort voor het einde van het seizoen van trainer wisselen, doe je maar omwille van een ding: schokeffect teweegbrengen. Zo'n beslissing wordt vaak genomen in samenspraak met enkele spelers. Als club zit je allemaal samen in een penibele situatie met maar één doel: jezelf handhaven in 1A."

"In het geval van Oostende en Waasland-Beveren is het zeker ook een uiting van paniek. Van een goed beleid is hier geen sprake. Als trainersstaf wil je iets opbouwen, maar vaak krijg je daar de tijd niet voor. Het is en blijft een hondenjob, want het is bijna altijd de kop van de trainer die rolt."

"Of er contact is geweest met Oostende en Waasland-Beveren na het ontslag van hun coaches? Zeker. Maar eerlijk gezegd was dat niet iets waarop we op dit moment aan het wachten zijn", besluit een eerlijke Charaï.