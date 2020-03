Twee teams domineren Team van de Week van de Europa League

In de Europa League werden donderdag maar zes van de geplande acht wedstrijden afgewerkt. Sevilla - AS Roma en Inter Milan - Getafe warden uitgesteld.

Er kwamen dus twaalf teams in actie, maar twee clubs leverden tien van de elf spelers voor het Team van de Week. Bayer Leverkusenmiddenvelder Charles Aránguiz is de enige vreemde eend in de bijt.

Manchester United won met 0-5 op het veld van LASK Linz en levert zes spelers. FC Basel haalde het met 0-3 op het veld van Frankfurt en levert vier spelers af.