OHL beseft dat uitgestelde match voor problemen kan zorgen: "Zeker voor samenstelling kern volgend seizoen"

Hoe gaat OH Leuven de periode zonder voetbal overbruggen richting één van de belangrijkste matchen uit hun geschiedenis? "We volgen alles van kortbij op, net als onze dokter", aldus CEO Peter Willems.

Want wat als de wedstrijd op de lange baan wordt geschoven door de coronacrisis? "Ze zal toch voor volgend seizoen moeten gespeeld worden", aldus Willems. "Simpel is dat niet, maar we gaan dat allemaal wel kunnen opvangen. Maar uiteraard zorgt dat voor problemen, ook naar het samenstellen van de kern naar volgend seizoen. Maar we gaan de problemen oplossen als ze er zijn."

Net op de verjaardag van Vincent Euvrard viel de beslissing. Hoe gaat hij dit alles managen? "Vincent is een verstandige mens. Hij is nu met de teammanagers aan het bekijken hoe de trainingen zullen opgevangen worden. Er wordt een ander trainingsschema opgesteld. De dokter volgt het heel kort op. Niet enkel de spelers, maar heel de club. We kunnen het niet uitsluiten dat iemand het krijgt, maar we gaan het wel met alle middelen proberen."

Ook voor de jeugdspelers is het een probleem. Zij worden per mail op de hoogte gehouden. "Ze krijgen individuele trainingsschema's opgestuurd. Maar tot 31 maart zal het allemaal stilliggen. Voetbal is niet groter dan de volksgezondheid."