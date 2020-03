Vanheusden kent definitieve straf voor karatetrap tegen Sint-Truiden

Zinho Vanheusden werd vorige week in het duel tussen Standard en Sint-Truiden met rood van het veld gestuurd. De Luikse verdediger kwam veel te wild in op een kanarie en met een man minder kwamen de Rouches uiteindelijk niet verder dan 0-0.

Vanheusden kreeg in eerste instantie een schorsing van drie speeldagen, dat werden er later vier en uiteindelijk zelfs vier plus één voorwaardelijk.

Nu is de definitieve beslissing gevallen. Vanheusden staat drie speeldagen aan de kant. Wanneer die wedstrijden worden afgewerkt, is een ander verhaal.