Anderlecht zet twee spelers in quarantaine: "We volgen hun situatie op de voet"

Ook de eersteklassers nemen de maatregelen die de Federale Overheid heeft aangekondigd met betrekking tot het coronavirus ernstig. Bij Anderlecht gingen ze zelfs een stapje verder door in kleine groepjes te trainen.

Nu neemt paars-wit ook enkele maatregelen voor twee van hun spelers. Volgens Het Nieuwsblad zetten de Brusselaars zowel Frank Boeckx als jeugdproduct Chris Kalulika in quarantaine. Bij Anderlecht wil men duidelijk geen enkel risico nemen.

"Op dit moment hebben die jongens geen corona-symptomen en dus moeten we hen niet testen of hospitaliseren", zegt dokter Sas. "Ze blijven gewoon een week thuis en we volgen hun situatie op de voet."