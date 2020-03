Bellamy legt de motieven achter de verkoop van Anderlecht-youngsters als Saelemaekers en Bornauw uit: "Je moet je plek kennen"

Doku, Amuzu, Sardella, Sambi Lokonga verschenen de laatste weken steevast in de basis bij Anderlecht. Het is duidelijk dat paars-wit de kaart van de jeugd trekt. Craig Bellamy heeft als beloftetrainer dan ook een belangrijke rol in de doorstroming van jong geweld.

Bellamy stuit bij Anderlecht wel op de financiële realiteit, zo moest de club al afscheid nemen van Saelemaekers afgelopen winter. Bornauw werd vorige zomer al weggeplukt bij de Brusselaars. Een normale evolutie volgens de Welshman. "Met uitzondering van de hele Premier League, de grote twee uit Spanje en wat andere clubs is iedereen ‘a selling club", citeert Het Laatste Nieuws Bellamy. "Je moet je plek kennen. En Anderlecht kan simpelweg niet leven van de Jupiler Pro League, hier zit het grote geld niet. Dus moet je verkopen.” Doorstroming cruciaal “Dat is de simpelste manier om winst te maken. Het is niet realistisch om te denken dat je beloftevolle jongeren vijf jaar kunt houden. Die tijden zijn voorbij. Maar we moeten die spelers wel kansen geven. Dan blijven ze wél even.” “Als FC Barcelona komt, gaan we niemand blokkeren. Maar dan moeten we ervoor zorgen dat de opvolging klaar staat. En we hebben ongelofelijke spelers binnen de jeugdwerking, dus...”





