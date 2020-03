'Overbodige speler kan Genk nog een aardige duit opleveren'

Bij Racing Genk zagen ze afgelopen winter met Ally Samatta en Sander Berge twee cruciale pionnen vertrekken. In hun schaduw verdween er nog een pion die er vorig seizoen bij was in de kampioenenploeg.

Dieumerci Ndongala verdween vorig seizoen onder Philippe Clement al naar de achtergrond door de komst van Junya Ito. Mazzu, de opvolger van Clement, kende de flankaanvaller nog van bij zijn periode bij Charleroi en de de Congolees pikte aanvankelijk nog zijn speelminuten mee. Onder Hannes Wolf was het verhaal van Ndongala in de Cristal Arena al vlug uitgezongen. Ndongala werd in de wintermercato tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa. De 28-jarige winger doet het verre van onaardig in de Turke Süper Lig en dat is goed nieuws voor Genk. Volgens Het Belang van Limburg hebben de Limburgers hebben immers een aankoopoptie van 1,5 miljoen euro in het contract voorzien.





