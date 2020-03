De huurling van AS Monaco die wel indruk maakte bij Cercle Brugge: "Voorzitter en supporters willen graag dat ik blijf"

Uitstel of afstel van de competitie omwille van het coronavirus? Het zal Cercle Brugge waarschijnlijk worst wezen. De Bruggelingen hebben na een onwaarschijnlijk inhaalmanoeuvre hun doelstelling voor dit seizoen bereikt.

Die gemoedsrust en de huidige coronacrisis zorgen ervoor dat groen-zwart in alle rust kan toewerken naar volgend seizoen. Het is nog maar de vraag welke spelers uit de huidige selectie ook volgend seizoen zullen te zien zijn op Jan Breydel.

Bij Cercle zullen ze de vingers kruisen dat er alvast één huurling uit Monaco nog een jaartje extra mag rijpen in Brugge. Giulian Biancone was één van de revelaties van de Vereniging. Voorlopig lijkt er nog niets beslist.

"De voorzitter en de supporters willen graag dat ik blijf, maar ik ben momenteel afhankelijk van Monaco", zegt de Franse rechtsback op het digitaal huis van de club.

"Ze hebben me op dit moment nog niets voorgesteld. Ik voel me goed bij Cercle en in de Belgische competitie. Nu focus ik nog op Cercle en aan het einde van het seizoen zullen we het wel zien."