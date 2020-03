Boskamp ziet het glas halfvol: "Lekker in de korte broek naar het stadion. Dat heeft ook wel wat"

We moeten er het beste van maken. Maar zowel de competities uitspelen als het EK laten doorgaan op de geplande datum is sowieso onmogelijk. Johan Boskamp pleit om het EK gewoon een jaar uit te stellen en door te voetballen tot de zomer.

De competities stopzetten is quasi onmogelijk omdat de Europese plaatsen enzovoort voor volgend seizoen bepaald moeten worden. “Ik denk dat ze die gewoon moeten uitspelen en het EK dit jaar eruit gooien. Zo kunnen alle competities in de wereld nog afgewerkt worden. Een tornooi over verschillende landen is nu toch niet aan te raden. Het EK begint over drie maanden. Het is te hopen dat de coronacrisis dan voorbij is, maar de meest eenvoudige oplossing is het een jaar later organiseren", zegt hij in HBvL.

"De kwalificatie van het WK kan je ondertussen makkelijk laten doorgaan. Als de competitie vanaf april hervat kan worden, dan voetballen we het seizoen - met play-offs - af tot aan de zomer. Lekker in de korte broek naar het stadion. Dat heeft ook wel wat."