Neemt Manchester City komende zomer afscheid van flankaanvaller?

Manchester City zal waarschijnlijk een hectische zomer van transferactiviteit beleven. Ze willen heel wat nieuwe spelers halen, maar er zouden ook enkele spelers kunnen vertrekken.

Zo zou Riyad Mahrez kunnen terugkeren naar Frankrijk volgend seizoen. Manchester City zou een transfer van de flankaanvaller niet in de weg willen staan volgens Calciomercato.

De speler van het jaar 2016 in de Premier League kwam in 2018 aan bij Manchester City voor bijna 67 miljoen euro. Maar hij heeft nooit echt zijn stempel op Manchester City gedrukt of de verwachtingen waar kunnen maken.

Hij zou nu naar PSG kunnen trekken. Bij PSG vrezen ze voor een vertrek van Mbappe en Neymar. De Franse topclub zou Mahrez een garantie op meer speeltijd kunnen geven.