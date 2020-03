Martinez denkt aan verrassende naam bij de Rode Duivels: "Hij maakt nog steeds kans om opgeroepen te worden"

De Rode Duivels trekken niet naar Doha. Het vriendschappelijke duel ter voorbereiding van het EK werd afgelast door het coronavirus. Bondscoach Martinez trok desondanks toch naar Qatar voor één speler in kwestie.

Volgens La Dernière Heure volgt de bondscoach de presaties van Junior Edmilson nog altijd op de voet. De flankaanvaller sloeg gensters in zijn laatste maanden in België bij Standard en dat is Martinez duidelijk nog niet vergeten.

"Edmilson maakt deel uit van een lijst van 45 spelers die in aanmerking komen voor de Rode Duivels. Hij maakt nog steeds kans om opgeroepen te worden." Voor Edmilson betekent de annulatie van het tornooi een flinke streep door zijn rekening.