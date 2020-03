Vrancken twijfelt aan vooropgestelde datum: "Voor de heropstart van de competitie moet je er toch nog altijd 10 à 14 dagen bijtellen"

De Pro League maakte eerder bekend dat ze op 3 april de competitie terug wil hervatten. Die datum kan echter nog verlengd worden afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt. Wouter Vrancken denkt dat het een moeilijk verhaal gaat worden.

De coach van KV Mechelen denkt eraan om het voorbeeld van Genk en Anderlecht te volgen. Dat laat hij optekenen bij Sporza: “Veel hangt af van hoe het virus evolueert, maar het zou kunnen dat ook wij overschakelen op individuele trainingsschema’s."

"Er is gelukkig nog geen besmetting bekend in onze ploeg. Als een speler zich ziek voelt, dan wordt verwacht dat hij thuis blijft en contact opneemt met de dokter.”

Te vroege heropstart?

Over het vervolg van de competitie blijft het koffiedik kijken, al vindt Vrancken de vooropgestelde hervatting op 3 april optimistisch: "Als het zo is dat ploegen tot en met 3 april niet meer in groep mogen trainen, dan kan je moeilijk op 4 april een wedstrijd spelen."

"Voor de heropstart van de competitie moet je er toch nog altijd 10 à 14 dagen bijtellen. Voor ons is het aanpassen, maar er zijn belangrijkere dingen dan voetbal. Dus dat hoort zo", besluit een realistische Vrancken.