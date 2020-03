📷 Een voorbeeld: KAA Gent komt met geweldige 'opstelling' voor match van zondagavond

Geen Waasland-Beveren - KAA Gent op zondagavond in de Jupiler Pro League, want het Corona-virus heeft ook de Belgische competitie in de ban geslagen. Maar de Buffalo's kwamen wel met een sterk statement.

Wie er vanavond aan de aftrap zou komen op de Freethiel voor de match tussen Waasland-Beveren en AA Gent? Dat zullen we nooit weten. De Buffalo's kwamen echter wél met een 'opstelling', al is het meer een boodschap van algemeen nut. En wat voor eentje! Onze opstelling voor de komende weken 💪🏼



#COVIDー19 #StayAtHome #IkBlijfThuis #COBW🔵⚪️ pic.twitter.com/SjptXd7w9Q — KAA Gent (@KAAGent) March 15, 2020 "Draag zorg voor jezelf, voor elkaar. Respecteer de maatregelen en neem je verantwoordelijkheden. Alleen samen verslaan we het Corona-virus", staat er te lezen. "Gezondheid primeert, de rest is bijzaak", klinkt het ook vanop de 'bank' van KAA Gent. Een prachtige boodschap voor de fans ook meteen.





