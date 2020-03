City onderhandelt met De Bruyne over nieuw contract

Kevin De Bruyne is hot en wordt als een van de beste middenvelders ter wereld beschouwd. Daarom wil Manchester City volgens BBC Sports van de tijd die het nu heeft gebruik maken om het contract van de Rode Duivel te verlengen.

Vreemd, want De Bruyne heeft nog een contract tot 2023. Maar City lijkt er alvast zeker van dat ze hem nog langer aan zich willen binden. De club speelt de komende twee jaar mogelijk geen Champions League door inbreuken op de Financial Fair Play en zal De Bruyne waarschijnlijk met een enorm loon willen overtuigen om te blijven.

Verder zou Ajax-middenvelder Donny Van De Beek naar Manchester United kunnen trekken komende zomer. De Nederlander stond dicht bij een transfer naar Real Madrid in 2019 maar die ging uiteindelijk niet door.

Barcelona zou dan weer geïnteresseerd zijn om Pierre Emerick Aubameyang over te nemen van Arsenal. De Gabonese spits staat tweede in de topschuttersstand in Engeland met 17 doelpunten.