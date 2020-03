Voorzitter Trabzonspor wil geen stopzetting van de competitie... uit vrees voor een toename van het aantal echtscheidingen

De meeste Europese competities liggen op dit moment stil, maar in Turkije wordt wel nog gevoetbald. Al gaan ook daar steeds meer stemmen op om competitie te onderbreken.

Trabzonspor-voorzitter Ahmet Agaoglu hoopt dat de Turkse competitie niet wordt stilgelegd… en heeft daar een bizarre reden voor.

“In Turkije is voetbal een middel om te ontspannen, om je te amuseren en om goede moed te houden”, vertelde hij aan Belga. “Als we het kampioenschap voor lange tijd schorsen -een maand bijvoorbeeld- gaan we niet genoeg rechters vinden om alle scheidingen uit te spreken.”