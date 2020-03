Als de competitie langer duurt? "Transfers enkel in augustus"

Wat als de competitie straks veel langer duurt dan gepland? Zelfs tot in de maand juli, wanneer de meeste clubs normaal gezien al bezig zijn met transfers?

"Dan zit je begin juli al in de transferperiode voor het nieuwe seizoen, terwijl het oude nog aan de gang zou zijn", aldus Stijn Boeykens van Sporta in HLN. "In dat geval zou ik ervoor pleiten om de transferperiode voor het nieuwe seizoen te beperken tot de maand augustus."

De meeste clubs zijn hun transferoffensief nu toch al aan het voorbereiden aangezien ze weinig anders te doen hebben. "Zo ver is het natuurlijk nog niet, maar als het probleem zich stelt, zullen wij zeker rond de tafel zitten met de Pro League."