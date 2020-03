Uitstekend nieuws voor Colassin en Anderlecht

Half januari maakten de fans van Anderlecht kennis met Antoinne Colassin. De jonge spits scoorde meteen bij zijn debuut tegen Club Brugge.

In vier wedstrijden trof hij uiteindelijk drie keer raak, waarna hij in februari moest worden geopereerd aan zijn enkel. Nu is hij aan de beterhand.

Volgens Le Soir zou Colassin in de loop van volgende week opnieuw beginnen lopen. Bij Anderlecht zijn de groepstrainingen momenteel opgeschort. Het ziet er naar uit dat hij snel opnieuw zal kunnen aansluiten bij de groep wanneer die trainingen hervatten.