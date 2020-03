De impact van Euro 2021 op de Rode Duivels: voor wie is het goed/slecht nieuws dat het EK wordt uitgesteld?

De Rode Duivels zullen deze zomer nog niet op zoek kunnen gaan naar hun eerste grote prijs, want het EK 2020 is uitgesteld naar de zomer van 2021. Sommige Rode Duivels komt dat goed uit, anderen misschien weer wat minder. We bekijken het even voor de hele selectie.

Doelmannen

Zowel onze nationale nummer 1 (Thibaut Courtois) als nummer 2 (Simon Mignolet) toonden de voorbije jaren topvorm. Dat het EK een jaartje wordt uitgesteld is voor hen dan ook geen geschenk uit de hemel. Maar beiden gaan volgend jaar wel hun tweede seizoen in bij Real Madrid respectievelijk Club Brugge en kunnen dus enkel maar beter worden, behoudens ongelukken.

Van Crombrugge, Sels, Casteels & co kunnen een jaartje extra concurrentie verwachten van Teunckens, Bodart, De Wolf voor de positie van derde doelman, maar geen van hen komt normaal gezien aan speelminuten op het EK 2021.

Centrale verdediging

Ons pijnpunt is al enkele jaren de steeds ouder wordende verdediging. Enkele insiders vrezen dat het WK in de winter van 2022 te laat komt voor enkelen onder hen, is dat ook al het geval voor het EK 2021? Vincent Kompany zal op het EK 35 zijn, Vermaelen idem dito en ook Vertonghen (34) en Alderweireld (32) worden er niet jonger op.

Aan de andere kant: hun seizoen was door blessures, de problemen bij Anderlecht en Tottenham en andere zaken niet echt optimaal te noemen. Deze zomer krijgen ze de kans om zich op een andere manier voor te bereiden op het volgende seizoen.

Bovendien geeft het de troonpretendenten de kans om een extra jaartje te rijpen. Daarbij denken we aan onder meer Bjorn Engels en Jason Denayer, maar evengoed aan pakweg Zinho Vanheusden of Sebastiaan Bornauw. Kunnen zij opvangen wat eventueel verloren gaat?

Flankverdediging

In het systeem van Roberto Martinez zijn de flankverdedigers heel erg belangrijk. Thomas Meunier en Yannick Carrasco krijgen zo onder meer een extra seizoen om zich volop klaar te maken een prima EK te spelen.

Ook Timothy Castagne - ietwat op het achterplan verzeild geraakt bij Atalanta - krijgt zo nieuwe kansen in het nieuwe seizoen. En wie weet kan Maxime Busi zijn huidige vorm bij Charleroi doortrekken en ook daar een prima alternatief worden.

Middenveld

Kevin De Bruyne is altijd op niveau en dat zal ook de komende veertien maanden - behoudens blessures - niet veranderen. Ook Axel Witsel zal zeker nog op niveau zijn in de zomer van 2021. Verder geeft het Tielemans, Praet, Dedoncker, Vanaken (wie weet volgt er deze zomer een transfer) en andere youngsters de kans om aan de oppervlakte te komen.

Aanval

Romelu Lukaku gaf al eens aan na het EK 2020 te zullen stoppen met de Rode Duivels. Hij doet er dus op die manier al zeker een jaartje extra bij in zijn zoektocht naar een grote prijs met de nationale ploeg. Hij heeft ondertussen bewezen dat hij ook in de Serie A van waarde is en dat zal enkel maar beter worden.

Voor Eden Hazard is het uitstel dan weer een prima zaak: hij is al een volledig seizoen op de sukkel en is momenteel ook geblesseerd. Extra rust én een goed seizoen draaien bij Real Madrid volgend jaar kan enkel maar een goede zaak zijn. Dries Mertens kan deze zomer ook heel wat beslommeringen achter zich laten en zich opladen voor een nieuw seizoen. Ook voor Origi, Batshuayi en Benteke komen er nieuwe kansen zich te laten gelden.

Coach

Het systeem van Roberto Martinez staat als een huis en kan een jaartje extra geoptimaliseerd worden. Rest natuurlijk nog de vraag: wat met het contract van de coach? Lees er hier nog eens meer over.