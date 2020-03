Miljardiars! Zes clubs overstijgen spelerswaarde van 1 miljard euro, Premier League alomtegenwoordig

Elke week verwent voetbalobservatorium CIES voetbalfanaten met een interessant onderzoek over het Europees voetbal. Deze week rangschikten ze alle clubs uit de vijf grote competities op basis van de marktwaardes van hun spelers. Liefst zes clubs overstijgen de waarde van 1 miljard euro.

En CIES nam zelfs niet elke speler per club in rekenschap. Het beperkte zich tot de twintig meest waardevolle spelers. Engelse clubs overheersen de top-10 en zelfs de top-3. Met een marktwaarde van 1.405 miljoen euro steekt Liverpool eruit. Dat vertaalt zich ook in de resultaten van de Reds, die de Champions League wonnen in 2019 en op twee zeges van een eerste landstitel in 30 jaar staan.

Top-10 in Europa

Club Marktwaarde (in miljoen euro) 1 Liverpool (ENG) 1.405 2 Manchester City (ENG) 1.361 3 Barcelona (SPA) 1.170 4 Real Madrid (SPA) 1.100 5 Chelsea (ENG) 1.008 6 Manchester United (ENG) 1.007 7 Paris Saint-Germain (FRA) 979 8 Atlético Madrid (SPA) 836 9 Tottenham Hotspur (ENG) 787 10 Juventus (ITA) 783

De helft van de clubs in de top-10 speelt aan de andere kant van Het Kanaal. Met Arsenal (624M), Leicester City (618M) en Everton (585M) zijn er nog drie clubs die over meer dan een half miljard aan spelersmateriaal kunnen beschikken. Met een waarde van 191 miljoen euro is Crystal Palace de laagst gerangschikte Premier League-club.

Wat ook opvalt is dat Chelsea in de top-10 staat. Enigszins vreemd, want de club mocht de voorbije twee mercato's geen spelers aankopen. Door die straf rekende de Londense club veel meer dan anders op eigen jeugdspelers. Die zijn de voorbije maanden flink in waarde toegenomen.

Duitsland

Ook opvallend: geen Duitse teams in de top-10. Wel op plaatsen 12, 13 en 14: Borussia Dortmund (756M), Bayern München (716M) en RB Leipzig (626M). Niet toevallig de drie hoogst genoteerde ploegen in de huidige stand van de Bundesliga. SC Paderborn, ook niet toevallig de rode lantaarn in de Duitse eerste klasse, heeft de laagste marktwaarde (37M) van de Big 5 in Europa.

Italië

De top-5 van de Serie A ziet er zo uit: Juventus (783M), Internazionale (773M), Napoli (617M), AS Roma (540M) en AC Milan (461M).

Spanje

In Spanje liggen de waardes ver uit elkaar. Atlético volgt op een afstand van Barça en Real en houdt Valencia (527M) dan weer op een straatlengte. Sevilla (399M), Betis (367M), Sociedad (357M) en Villarreal (331M) vormen 'the best of the rest'.

Frankrijk

Slechts een club in de top-10 (7e: PSG, 979M) en twee in de top-20 (20e: Lyon, 532M). De Ligue 1 wordt vooral onderin het klassement vertegenwoordigd. Alleen Lille (26e, 399M), Monaco (36e, 319M), Stade Rennais (43e, 267M) en Marseille (45e, 256M) vinden we terug in de top-50.