De zoektocht naar de laagste stamnummers: 35. RSC Anderlecht, de recordkampioen

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 35. RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht zal in het seizoen 2019-2020 mogelijk voor het eerst sinds de play-offs niet de top-6 halen. Dit seizoen was bovendien ook al het eerste in meer dan een halve eeuw zonder Europees voetbal. De overname door Marc Coucke gebeurde niet zonder slag of stoot, dit seizoen kwam ook Vincent Kompany terug naar Anderlecht om een nieuw 'proces' op te starten.

Het zegt iets over de crisis die zich de voorbije maanden heeft meester gemaakt van het Astridpark - dat ondertussen ook al het Lotto Park heet. Maar evenzeer iets over de toch wel héél rijke traditie die de hoofdstedelingen met zich meezeulen.

Recordkampioen

Geen ploeg heeft al meer titels gewonnen in België dan paars-wit. Liefst 34(!) keer won het de titel. Voeg daar ook nog eens negen keer de Beker van België, 13x de Supercup en 3x de Ligabeker aan toe en je beseft dat de trofeekast van Anderlecht letterlijk uitpuilt.

Bovendien werden ook in Europa prijzen gepakt. Zowel in 1976 als in 1978 werd de EuropaCup II gewonnen, in 1983 kwam daar nog eens de UEFA Cup bij. Geen team deed beter in België, de grote jaren staan nog steeds op ieders netvlies gebrand.

De laatste grote Europese prijs werd gepakt in 1983, tegen Benfica op 18 mei. Lozano zorgde in Portugal voor het bevrijdende uitdoelpunt na een 1-0 zege in eigen huis. Jacky Munaron, Hugo Broos, Erwin Vandenbergh, Ludo Coeck en Morten Olsen: vele sterren stonden toen op het veld.

Rensenbrink & co

De generatie van de late jaren '70 was minstens zo goed echter. Onlangs verloren we Robbie Rensenbrink, hij scoorde - net als Van Binst - twee keer in de Europese finale tegen Austria Wenen in 1978.

De club werd in 1908 opgericht en stond in het begin van de voetbalgeschiedenis nog in de schaduw van Union uit Sint-Gillis. Theo Verbeeck (naar hem werd de laan vernoemd waar het Lotto Park nog steeds gevestigd is) was van 1911 tot 1951 voorzitter.

Na lange jaren van moeizame opgang in de nationale reeksen en een status als liftploeg in de jaren '20, kwam de eerste titel er uiteindelijk pas na de tweede wereldoorlog. Toen was paars-wit wel al een gevestigde waarde geworden in de eerste nationale.

Erelijst

Kampioen (34x): 1946/47, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1958/59, 1961/62, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1971/72, 1973/74, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1999/00, 2000/01, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14 en 2016/17

Bekerwinnaar (9x): 1965, 1972, 1973, 1975, 1976, 1988, 1989, 1994 en 2008

EuropaCup II (2x): 1976 en 1978

UEFA Cup (1x): 1983