Waarom we nog ten volle moeten genieten van huidige lichting Duivels: "Er zit een recessie aan te komen, hopelijk wordt het geen depressie"

We bereiden ons beter al voor. Volgend jaar zal onze basisploeg op het EK mogelijk een gemiddelde leeftijd hebben van meer dan 30. Wat daarna zal volgen, is nog niet te voorspellen, maar volgens analist Eddy Snelders bereiden we ons beter al voor op zeven minder vette jaren.

We zijn de laatste jaren van de Gouden Generatie ingegaan. Het wordt nu al stilaan tijd voor verjonging. "Het stopt op een zeker moment", zucht Snelders. "We gaan op de duur er ons ook moeten bij neerleggen dat we ons niet zo makkelijk meer gaan kwalificeren voor een toernooi als nu. Tegenwoordig lijkt dat vanzelfsprekend, maar ik heb de jaren onder Aimé (Anthuenis) en Georges (Leekens) meegemaakt."

"We kunnen ons dat nu moeilijk inbeelden, maar dat zit er opnieuw aan te komen. Elk land krijgt met die realiteit te maken. Goeie generaties volgen elkaar niet automatisch op. Zelfs Nederland heeft dat nu meegemaakt. We hebben daar het land niet voor. We hebben 11,5 miljoen inwoners en ongeveer 200.000 voetballers. Dan heb je niet de mogelijkheid om de gouden generaties na elkaar te zetten. In een land als Duitsland met zoveel meer inwoners en voetballers is dat makkelijker", aldus Snelders.

Recessie

Al is het nog niet helemaal uitgeput. "Ik hoor wel dat er in de komende generatie nog veel talent zit, maar daarna is het wat minder. We zullen zien. We moeten ons optrekken aan Nederland, dat wel de kunst verstaat van snel terug te komen."

"Maar we gaan geconfronteerd worden met een recessie, om het met huidige terminologie te zeggen. Laten we hopen dat het geen depressie wordt. We zullen geen Panama worden, maar wel weer een bescheiden, modaal land. Dat zit er aan te komen. Het is al uitzonderlijk dat we spelbepalende spelers hebben bij de grootste clubs ter wereld."