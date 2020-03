🎥 #stayathomechallenge: enkele opvallende filmpjes op een rij

Veel profvoetballers hebben het al geprobeerd en ze kwamen toch met enkele opvallende filmpjes. Zo lijkt Harvey Elliott al veel geoefend te hebben in het verleden, want hij kan enkele leuke trucjes met het wc-papier:

16-year-old Liverpool youngster Harvey Elliott might just have produced the best #StayAtHomeChallenge yet 🧻😱 Bit better than yours, @Carra23 🤣 🎥 Instagram: harveyelliott07 pic.twitter.com/lL996u66rq

Ook Felipe Melo probeerde het, maar hij deed het dan weer op zijn eigenzinnige en grappige manier. zo haalt hij zijn mooiste sliding boven:

Ook bij de Rode Duivels gaat de challenge rond. Zo was het aan Axel Witsel en hij nomineerde Thorgan Hazard, Nacer Chadli en Laurent Ciman. Bekijk hieronder het filmpje van de centrale middenvelder van Dortmund:

Tenslotte probeert Nani in deze challenge zijn zoon te betrekken. De Portugese ex-speler van Manchester United is ondertussen al 33 jaar, maar toch heeft hij duidelijk nog heel wat techniek:

#StayAtHomeChallenge with my partner in crime 🕵‍♂ Just having fun with whatever is around - it's proof that you don't need to head out to enjoy yourself. Stay at home, guys! ⚽🏡🔝#stayathome #staysafe #justplaying #fun #soccer #dadandson pic.twitter.com/JkeHs9F5lL