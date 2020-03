Dit is de opvallende reden waarom de contractverlenging voor Roberto Martinez (zo goed als) binnen is

Roberto Martinez is bijna een vrije coach. Het contract van de Belgische bondscoach zou na het EK van deze zomer aflopen. Maar... dat Europees kampioenschap is uitgesteld.

En dus hebben de Rode Duivels momenteel géén bondscoach om hen in 2021 naar de Europese titel te leiden. De gesprekken over een contractonderhandeling zijn al een tijdje aan de gang, maar op deze manier zit de Spanjaard in een zetel.

Al is Martinez de man er niet naar om het uitstel van het EK te gebruiken om een beter contract te krijgen. Wellicht verlengt hij tot 2022 en pikt hij op die manier ook het WK in Qatar nog mee.

Mét Lukaku en Hazard naar 2022

En dat heeft een reden. Het is geen geheim dat jongens als Romelu Lukaku en Eden Hazard eraan denken om na Qatar op internationaal pensioen te gaan. Het zijn dan ook die spelers die er bij Martinez mee op aandringen dat hij tot dan zal blijven.