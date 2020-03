Big Rom blikt terug op United-periode: "Uiteindelijk toonde Solksjaer zich een man"

Romelu Lukaku verruilde afgelopen zomer Manchester United voor Internazionale FC. De Rode Duivel liet alle kritiek achter zich om te schitteren in Italië. "Maar ik heb Manchester United of een andere Engelse club nooit in diskrediet willen brengen."

Het moet gezegd: Romelu Lukaku is een gentleman. De Rode Duivel kreeg bij Manchester United bakken vol kritiek over zich heen. Een slecht woord over the Red Devils zal je hem echter niet horen zeggen.

"Mijn laatste seizoen bij United was mijn slechtste uit mijn carrière", kijkt Big Rom in de spiegel in een gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Voor dit seizoen moest ik voor mezelf uitmaken wie me echt wilde."

Opvallend: een verlengd verblijf op Old Trafford was ook een optie. "Ole Gunnar Solksjaer wilde dat ik bleef, maar mijn verhaal was geschreven. Uiteindelijk toonde hij zich een man en hielp hij me vertrekken."