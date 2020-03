🎥 Throwback thursday: James Morrison is bewegingen van Cristiano Ronaldo beu en weergaloos doelpunt tegen Club Brugge in de Europa League

Aangezien er geen voetbal is de komende weken door het coronavirus, gaan we even terug naar het verleden. Op deze dag werd Cristiano Ronaldo namelijk hard aangepakt door James Morrison en in de Europa League zagen we een geweldig doelpunt van Ramon Motta.

Het incident tussen Cristiano Ronaldo en James Morrisen gebeurde in een wedstrijd tussen Manchester United en Middlesbrough. De Portugees was Morrison al heel de wedstrijd te slim af en in het slot was hij het grondig beu. Bekijk hieronder de beelden:

It’s been 13 years since Boro’s James Morrison decided he’d had enough of Cristiano Ronaldo dicking about.pic.twitter.com/jaccgwrDL5 — Proper Football (@sid_lambert) March 19, 2020

In 2015 zagen we op deze dag dan weer een geweldig doelpunt in de Europa League. Ramon Motta, een speler van Besiktas, haalde verschroeiend uit in een wedstrijd tegen Club Brugge. De Belgische club ging uiteindelijk nog wel door naar de volgende ronde, want het werd nog 1-3: