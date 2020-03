Hoofdaandeelhouder Zulte Waregem bracht 5 miljoen extra mondmaskers naar België

De hoofdaandeelhouder van Zulte Waregem, Tony Beeuwsaert, heeft er mee voor gezorgd dat er vannacht 5 miljoen extra mondmaskers naar België werden gebracht. Ook Nicolas Cuypers van het Zultse bedrijf Life bvba was zeer belangrijk om het mogelijk te maken.

Volgens Het Laatste Nieuws maakte Cuypers namelijk gebruik van zijn internationaal netwerk om zo de mondmaskers in België te kunnen krijgen. Tony Beeuwsaert, de hoofdaandeelhouder van Zulte Waregem, heeft dan weer een luchtvaartbedrijf en hij zorgde ervoor dat de mondmaskers in minder dan 48 uur in het land waren.

"We hebben er mee voor kunnen zorgen dat onze hulpverleners nu veiliger kunnen werken. Samen met Tom Dewitte van AD Delhaize Waregem en Deinze en de perfecte medewerking met Tony Beeuwsaert hebben we het mogelijk kunnen maken", aldus Cuypers.