"YNWA": Pro League en eersteklassers zingen massaal mee om mensen bij elkaar te brengen in volle coronacrisis

Vrijdagmorgen omstreeks 08:45 uur weerklonk op meer dan 180 Europese zenders het nummer "You'll never walk alone" om iedereen te verbinden tijdens de coronacrisis. Ook de Jupiler Pro League en menige eersteklassers deden hun duit in het zakje.