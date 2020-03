KRC Genk moet enkele huurlingendossiers gaan inschatten én kan ook miljoenen zien binnen komen deze week

Het Corona-virus heeft ook zo zijn impact op een aantal spelersdossiers. Dat is bij KRC Genk niet anders.

Het meest dringende geval is dat van Edon Zegrova, momenteel op huurbasis bij Basel. De Zwitsers hebben nog elf dagen om de optie in zijn contract over te nemen.

Dan moeten ze echter wel 3,5 miljoen euro ophoesten en het is nog maar de vraag of ze dat kunnen en willen doen.

Nog huurlingendossiers

Bij Genk zijn er volgens Het Belang van Limburg nog enkele huurlingen waarover nog geen duidelijkheid is. Zo zijn er heel wat doelmannen bij Genk, dus is de positie van Nordin Jackers (dit seizoen bij Waasland-Beveren) nog een vraagteken.

Ook Screciu en Khammas (beiden uitgeleend aan Lommel) komen in principe terug naar de Luminus Arena met een onduidelijke toekomst, Rubin Seigers werd uitgeleend aan Beerschot en kende veel blessureleed. Hij krijgt mogelijk in de voorbereiding een nieuwe kans.