Oostende vastgereden in het verleden: speler van 4 miljoen was nooit spek voor hun bek

KV Oostende zit in de miserie en dat is niet verwonderlijk. De bedragen die bij de kustploeg circuleerden, zijn eerder iets voor een stabiele subtopper. Al de constructies die op poten gezet werden sinds het vertrek van Marc Coucke brachten meer problemen dan soelaas.

Door de beslissing van Coucke om naar Anderlecht te vertrekken, moest er snel een overnemer voor Oostende gevonden worden. Het werd - zoals later bleek - een tussenpaus in de persoon van Peter Callant. Maar al snel bleek dat de verzekeringsmakelaar niet de financiële middelen had om een eersteklasseclub te leiden. En al zeker geen die met heel wat bagage uit een periode van artificiële hoogconjunctuur kwam.

Twee spelers

Coucke haalde spelers als Nicolas Lombaerts en Fernando Canesin, spelers die voor Oostende eigenlijk onhaalbare bedragen verdienen/verdienden. Lombaerts heeft in de drie jaar die hij voor Oostende speelt zo'n 4 miljoen euro gekost aan loon en transfergeld. Toen Gent in 2018 kwam aankloppen voor Canesin weigerde Callant een transferbedrag van 2 miljoen euro. Tel eens snel op en je komt al gauw in de buurt van de 6,2 miljoen schulden die Oostende nog heeft bij Alychlo.

De huur van het stadion ook. Daarvoor heeft KVO al 3,6 miljoen euro opgehoest. Eén jaar is ook nog niet betaald, maar dat zat mee in de deal die Coucke maakte met Callant. Het zou wel opgelost worden met de transfersommen die er voor bepaalde spelers (Dimata, Milic, Musona, Nkaka, Lukaku) richting Alychlo zouden stromen. Allemaal transfergeld dat Oostende echter nodig had om de rest van de erfenis af te betalen.

Direct betalen

Ook daar hadden de Amerikanen van PMG hun bedenkingen bij toen ze de boeken bekeken. Ze wilden over de schulden onderhandelen met Alychlo, de investeringsmaatschappij van Coucke, en dachten daar ook tijd voor te hebben nadat ze 2,5 miljoen zouden gestort hebben voor de schulden op korte termijn. Ineens liet Alychlo echter weten dat ze die 6,2 miljoen ook direct wilden krijgen. Op die manier wilde PMG dan ook niet verder aan tafel zitten.

En wat nu? Alychlo heeft de deur nog niet helemaal dicht gesmeten, maar als Coucke niet zijn hele investering wil verliezen zal er nu toch een signaal van goodwill van zijn kant moeten komen. Daarnaast onderzoekt Oostende ook andere pistes. Als er straks iemand anders komt om het gat dicht te rijden, staan ze daar uiteraard voor open. Maar wie wil daar zijn hand voor in het vuur steken?