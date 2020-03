Genk-trainer Wolf over de fysieke paraatheid van zijn troepen en over resterende wedstrijden: "Fans zullen het al fijn vinden om op tv te kunnen volgen"

Spelers onderhouden hun conditie, maar wat doen trainers nu ze hele dagen thuis zitten en nog niet weten wanneer ze weer aan het werk kunnen. Hannes Wolf, trainer van Genk, houdt contact met TD Dimitri De Condé: "Ik bekijk video's van spelers die ons interesseren."

Met zijn spelers onderhoudt hij intussen contact via de moderne communicatiemiddelen. “We hebben alle spelers een individueel programma meegegeven en monitoren hen vanop afstand. Dat verloopt goed. In zo een korte periode raken de jongens hun conditie niet kwijt. Hopelijk kunnen we vanaf 5 april de training weer hervatten, maar zeker is dat nog niet. Hoelang de spelers nodig zullen hebben om weer wedstrijdfit te geraken? Twee weken zou genoeg moeten zijn, drie weken is perfect. Langer hebben we niet nodig", zegt hij in HBvL.

Ook Wolf denkt dat het nog niet voor meteen zal zijn dat er weer gespeeld zal worden, zeker niet met publiek. “Je kan op korte termijn geen 20.000 fans samen in de tribunes zetten. Ik hoop wel dat we de huidige competitie nog kunnen afronden, desnoods zonder supporters. Ik denk dat zij het gewoon al fijn zouden vinden om onze wedstrijden op tv te kunnen volgen. Maar of dat ook snel zal lukken, moet nog blijken.”