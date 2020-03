Dringt een generatiewissel zich stilaan op bij de Rode Duivels? "Ik voel dat genoeg spelers kunnen opstaan en dit niveau kunnen aanhouden"

Het EK is uitgesteld van 2020 naar 2021 en dat betekent dat onze Rode Duivels weer een jaartje extra op de teller staan zullen hebben op het Europees Kampioenschap. Bondscoach Roberto Martinez maakt zich geen zorgen over de opvolging.

In een FB live op Sporza ging bondscoach Martinez dieper in op de vraagstukken omtrent de toekomst van de Rode Duivels. Enkele spelers worden alweer een jaartje ouder. De volgende lichting is ongetwijfeld van iets mindere makelij dan de huidige generatie Rode Duivels, maar toch denkt de Spaanse oefenmeester dat zijn elftal weinig aan kwaliteit zal inboeten.

Opvolging verzekerd

"Ik maak me niet te veel zorgen. De overgang en doorstroming zijn al begonnen. Ik voel dat genoeg spelers kunnen opstaan en dat genoeg spelers dit niveau kunnen aanhouden." De bondscoach effende al het pad voor enkele jongeren in de laatste kwalificatiecampagne.

"We hebben de voorbije jaren al jongeren in de kern gebracht. Kijk maar naar Verschaeren, Raman, Verstraete en Cobbaut. Het pad is duidelijk. We willen jongeren kansen geven. Zo krijg je een competitief geheel. Onze strategie is niet veranderd", besluit een zelfverzekerde Martinez.