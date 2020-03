"Club Brugge kampioen? Dat gevoel is helemaal weg. Of gaan we de spelers achteraf nog even op de schouders dragen?"

Het blijft een vraagteken of én hoe de Jupiler Pro League zal eindigen. KV Kortrijk en KAA Gent lieten informeel al blijken dat Club Brugge de titel kan claimen. Jan Mulder heeft toch zijn bedenkingen.

“Wat is dat eigenlijk: kampioen zijn?”, vraagt Jan Mulder zich af in Het Laatste Nieuws. “Iedereen gunt het Club Brugge en het zou verdiend zijn. Maar het kampioenengevoel is toch helemaal weg. Of gaan we de spelers achteraf nog even op de schouders dragen?”

“Ik heb medelijden met Liverpool FC”, besluit de Nederlander. “Hoelang wachten ze al niet op een titel? Ze staan een straatlengte voor op Manchester City. Maar er is niets meer aan. Dat is zonde.”