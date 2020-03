OFFICIEEL: UEFA heeft belangrijk nieuws over finales Champions League en Europa League

De UEFA heeft vandaag beslist om de finales van beide competities - ze stonden beiden gepland voor eind mei - voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Het is nog steeds de bedoeling van de Europese voetbalbond om de competities af te werken. Maar om het met een cliché te zeggen: de tijd zal raad brengen.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.