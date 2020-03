Duitse topkeeper kan opnieuw in zijn thuisland gaan voetballen

Het coronavirus raakt de hele planeet hard. Het is nog niet bekend wanneer het voetbal kan worden hervat, maar we weten nu al dat de zomermarkt zal worden beïnvloed.

Deze pandemie en het stilleggen van de voetbalsport verhinderen dat sommige clubs belangrijke gevallen van contractverlenging kunnen afhandelen. Dit is het geval voor FC Barcelona en haar doelman Marc-André ter Stegen, die tot 2022 onder contract staan. De Duitse doelman wees het eerste aanbod van de Catalaanse club af, en volgens Sport zou het nieuws Bayern München hebben aangezet om een aanbieding te doen.

De Duitse club zou al contact hebben opgenomen met de doelman, die al een aantal seizoenen een zeer goede en consistente keeper is. De Duitse kampioenen hebben natuurlijk ook nog Manuel Neuer, maar sinds zijn ernstige blessure in het seizoen 2017-2018, heeft Neuer moeite om terug te keren naar zijn beste vorm en is hij intern bekritiseerd. Bayern zou hem geen verlenging van zijn contract willen aanbieden en de mogelijkheid om Ter Stegen aan boord te krijgen lijkt dan ook een niet te missen kans.