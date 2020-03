1B-club zette spelers al op technische werkloosheid: "We werden per mail ingelicht, zonder verdere uitleg"

Excelsior Virton was de eerste Belgische profclub die haar spelers op technische werkloosheid heeft gezet. Die beslissing viel niet in goede aarde bij aanvoerder Anthony Moris.

Excelsior Virton riep technische werkloosheid af zonder de spelersgroep te raadplegen. "We kregen het nieuws in een mailtje, zonder enige uitleg. Als aanvoerder kreeg ik het nieuws een dag eerder al. We zijn een open groep. We hadden erover kunnen praten, naar oplossingen kunnen zoeken... Nu zitten we tot aan het einde van de thuisisolatie in deze situatie", legde Anthony Moris uit bij Quotidien.

Door die ingreep heeft Virton niet langer de controle over haar spelers. Zonder aan het financiële te denken ("Ik zit niet met mijn neus in hun rekeningen") zou hij begrip kunnen opbrengen voor ploegmaats die hun motivatie verliezen. "Door de technische werkloosheid zijn we niet verplicht om ons aan de schema's te houden. Ik zou het mijn ploegmakkers niet kwalijk kunnen nemen als ze later met wat kilo's te veel terugkeren."