Pro League schuift beslissing over hervatting competitie voor zich uit

De Pro League hield woensdag haar wekelijkse 'conference call'. Naast de tv-rechten en de technische werkloosheid bij de clubs, stond er ook een derde belangrijk onderwerp op de agenda.

De Pro League had het namelijk ook over het hervatten van de Jupiler Pro League. Iets na de middag vertelde viroloog Marc Van Ranst al dat de kans klein was dat de competitie kan worden uitgespeeld (lees HIER), maar de Pro League wil voorlopig nog geen definitieve beslissing nemen.

“De vergadering analyseerde de situatie betreffende een mogelijke herneming van de competitie”, staat te lezen in een persbericht.

“In de huidige omstandigheden waarin het land zich bevindt, is elke beslissing prematuur. De Raad van Bestuur en het management analyseren de mogelijke opties, in het belang van het Belgisch voetbal en haar partners, maar met het algemeen belang en de volksgezondheid als eerste prioriteit."