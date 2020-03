Marc Van Ranst: "Ik hoop dat de Belgische competitie kan worden afgewerkt, maar..."  

Wordt er dit seizoen nog gevoetbald in België en zo ja: in welke vorm? Woensdag wordt er alvast over vergaderd door de Pro League.

Viroloog Marc Van Ranst vreest alleszins voor het ergste. “Er gaat veel gebeuren de volgende weken”, vertelde hij aan VTM Nieuws. “Dan gaan we weten waar deze epidemie naartoe gaat. Op dit moment is het nog te vroeg om volledig uitsluitsel te brengen. Hoop ik dat de competitie kan afgewerkt worden? Ja. Vrees ik dat het niet zal kunnen? Ook ja.” “Wanneer alles goed gaat en de epidemie begint te vertragen, betekent dat dat de maatregelen hun effect hebben. Dan zullen we die ook aanhouden. We gaan die niet plots loslaten zodat we massa-evenementen kunnen organiseren. Veel mensen samenbrengen, daar gaan we héél waakzaam over zijn.” “De competitie dit jaar afronden? Neen, daar zie ik weinig mogelijkheden in. Misschien dat er nog een symbolische bekerfinale achter gesloten deuren kan afgewerkt worden, maar de competitie echt redden? Dat zal moeilijk zijn.”