Eden Hazard begrijpt beslissing om EK uit te stellen, maar: "Ik vind het vooral jammer voor hen"

Eden Hazard is nog volop aan het revalideren na zijn blessure. Voor hem komt het dus misschien wel goed uit dat het EK wordt uitgesteld, maar zelf vindt hij het wel jammer. Toch begrijpt de Rode Duivel de beslissing.

Volgens Eden Hazard was hij zeker fit geraakt als het EK dit jaar had plaatsgevonden. "Misschien zou ik dan wat matchritme gemist hebben, maar kwaliteit gaat nooit verloren, hé", aldus de Rode Duivel bij RTBF.

Hij vindt het vooral jammer voor de fans dat het EK wordt uitgesteld naar volgend jaar. "De hele wereld zat te wachten op het tornooi, maar ik begrijp de beslissing. Het komt wel goed, want nu krijgen we nog een extra jaar om sterker te worden", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.