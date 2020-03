🎥 'De 10 van onze 10': Anderlecht maakt compilatie van de doelpunten van Vlap

Michel Vlap beleeft een seizoen met ups en downs. Toch zit de Nederlander na 23 competitiewedstrijden al aan tien doelpunten.

Anderlecht maakte een compilatie van de tien goals en plaatste die op de sociale media. Het liet de nummer tien ook even zelf aan het woord.

Vlap noemde zijn doelpunt in de slotminuut tegen Cercle Brugge zijn belangrijkste van het seizoen. Die goal zou zowel voor de Nederlander als voor Anderlecht de kentering betekenen na een moeilijke periode.

Na die erg gevleide overwinning tegen de toenmalige rode lantaarn pakte paars-wit dertien op achttien. Vlap zou in die zes wedstrijden nog vijf keer scoren. Het hield Anderlecht tot de slotspeeldag in de running voor play-off 1. Maar of die play-offs er uiteindelijk zullen komen?