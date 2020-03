Spelers van Lokeren zien eindelijk centen, maar niet van de club

De spelers van Lokeren werden al een hele tijd niet meer betaald door de club. Straks zullen ze voor het eerst in lange tijd nog eens een vergoeding krijgen voor hun werk op het voetbalveld.

Maar of dat goed nieuws is, valt te betwijfelen. Iedereen binnen de club werd op technische werkloosheid gezet, schreef Het Laatste Nieuws dinsdagavond. Voor de spelers is het de eerste keer in maanden dat ze nog eens betaald worden, al is het maar een fractie van hun normale loon.

Verboden toegang

De maatregel kon ingevoerd worden door het uitbreken van de coronacrisis. De club stevent op een faillissement af als er niet dringend een nieuwe investeerder wordt gevonden.

Daarnaast zijn ook alle toegangsbadges geblokkeerd. Niemand kan het complex van de Waaslandse club nog betreden. Behalve de conciërge, voor hem werd een uitzondering gemaakt. Die maatregel werd getroffen zodat er geen materiaal gestolen kan worden.