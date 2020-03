'Ex-spits van Inter en Newcastle keert terug uit pensioen om Ighalo te vervangen'

De Nigeriaanse spits voetbalde onder meer voor Inter en Newcastle. Hij sloot zijn carrière af bij Shanghai Shenhua, waar hij 32 keer raak trof in 59 duels. Het is die club die hem nu zou willen terughalen uit zijn voetbalpensioen.

Volgens Titan Sport ziet de club uit Shangai in hem de ideale vervanger van Odion Ighalo. Die werd eind januari uitgeleend aan Manchester United en lijkt ook volgend seizoen in Engeland te blijven.

Obafemi Martins returned to Shanghai a year after departure. The 35-year-old Nigerian striker is set to sign another contract with Shanghai Shenhua, where he played between 2016 and 2018. Under Choi Kang-hee, he is expected to replace Odion Ighalo as Kim Shin-wook's substitute. pic.twitter.com/uJ7wBoKHt7