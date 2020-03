Voorzitter van Napoli begrijpt beslissing Romelu Lukaku niet: "Iedereen zou in het land moeten blijven"

De quarantaine is voorbij voor enkele spelers uit de Serie A. Romelu Lukaku keerde daarom terug naar België, maar daar is niet iedereen tevreden over. Zo vindt Aurelio De Laurentiis dat iedereen in het land zou moeten blijven.

Goed nieuws voor Romelu Lukaku, want de Rode Duivel maakte van de gelegenheid gebruik om terug te keren naar België. Deze beslissing is echter niet naar de zin van Aurelio De Laurentiis. De voorzitter van Napoli zei dat hij deze beslissing niet begreep en dat het niet erg slim was om de spelers naar het buitenland te laten reizen. Verschillende spelers van Inter, en andere clubs, maakten van het einde van de quarantaine gebruik om terug naar huis te keren. De Laurentiis zegt dat elke speler die terugkeert uit het buitenland weer in quarantaine moet worden geplaatst voor 14 dagen.





