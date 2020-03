Eden Hazard gaat voor opvallende nieuwe look

Eden Hazard is voor een nieuwe look gegaan. De flankaanvaller van Real Madrid gaat vanaf nu kaal door het leven. Ook Martial en Pogba kozen enkele dagen geleden al voor deze look.





