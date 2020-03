Voor de zoon van Wamberto rolt de bal nog wel in Wit-Rusland: "Mensen lopen over straat alsof er niets aan de hand is"

Overal ter wereld worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zelfs de Olympische Spelen moesten wijken! Maar in Wit-Rusland werd er vorig weekend nog gevoetbald en ook de komende speeldag gaat gewoon door. Mét een Belg!

Die Belg is de 30-jarige Danilo Campos Sousa. De middenvelder is aan de slag bij Dinamo Minsk en werkte op 20 maart de openingsspeeldag van het kampioenschap af. Op 28 maart moet hij vol aan de bak in de stadsderby tegen FC Minsk.

Zoon van Wamberto

Danilo is de zoon van Wamberto (ex-Standard en Mons). "We zijn nu nog de enige Europese competitie die doorgaat. Ik was verrast dat de competitie verder ging, want er was een brief van de FIFA ­gekomen met de vraag de com­petitie op te schorten", legde hij uit bij Gazet van Antwerpen.

"De supermarkten en de restaurants zijn open en de mensen lopen gewoon over de straat alsof er niets aan de hand is", ging hij verder. Maar hij maakt zich wel zorgen. "Mijn contract loopt nog drie maanden. Moest de competitie hier stil­gelegd worden, zou ik wel tot een overeenkomst willen komen om het contract te ontbinden."