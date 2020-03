Voorzichtig optimisme voor KVO: PMG en Coucke zouden dan toch weer in gesprek zijn

Het is nog altijd bang afwachten bij KV Oostende. Gaat er nog iets uit de bus vallen of niet? Vorige week blies Pacific Media Group de onderhandelingen met Alychlo op. Maar intussen zou er toch weer toenadering zijn.

Oostende leeft op hoop. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de nodige investeerders binnen te halen. De grootste kans is er nog steeds met het Amerikaanse PMG. Ondanks dat die vorige week zeiden dat ze het niet meer zagen zitten, is er intussen toch weer voorzichtig gesproken met Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke.

Uiteraard gaat het dan weer over de schulden en de huur van het stadion. PMG wil de huidige sommen niet betalen en vroeg eerder al aan Alychlo om water bij de wijn te doen. Maar die hielden het been stijf. Al dreigt Coucke daardoor natuurlijk al zijn investeringen te verliezen. De tribune zou in geval van faillissement van KVO naar de stad Oostende overgaan.

Nog twee opties

Beide partijen hebben dus wat op het spel staan en dus werd er weer naar elkaar gereikt. Maar Oostende is ook nog in bespreking met twee andere partijen. Er wordt alles aan gedaan om het doemscenario af te wenden. Voorzitter Frank Dierckens zet alles op alles om de komende weken met goed nieuws naar buiten te komen. Afwachten...