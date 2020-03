Nog een eersteklasser ziet zich genoodzaakt om de spelerslonen flink terug te schroeven: 'nog 30 % van het salaris'

De financiële problemen van KV Oostende dwingen hen ertoe in te grijpen. Om de kosten te drukken gaan ze besparen op spelerslonen.

Het is nog niet zo ver, maar KV Oostende-voorzitter Frank Dierckens is van plan om het loon van de spelers flink naar beneden te halen. Volgens Het Laatste Nieuws ziet de kustploeg geen andere oplossing in deze tijden van de coronacrisis en de financiële problemen die er al langer zijn.

De spelers en trainers, die overigens niet op technische werkloosheid worden gezet (wat ook een optie is), werden dinsdagavond ingelicht over de loonsvermindering. Het zou gaan om 30% van wat ze normaal verdienen met een ondergrens van 4.000 euro bruto. De spelersgroep wil woensdag met de voorzitter onderhandelen over een mildere loonsvermindering.