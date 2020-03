"Ik zou speelklaar geweest zijn voor het toernooi": ondanks enkelblessure vindt Eden Hazard het uitstel van het EK jammer

"Goed nieuws in verband met Eden Hazard", was bij velen de reactie toen de UEFA Euro 2020 met een jaar uitstelde. Door zijn enkelblessure was het lang niet zeker of hij in juni 2020 topfit aan het kampioenschap zou kunnen beginnen.

Nu het EK met een jaar werd uitgesteld kan Eden Hazard zich optimaal voorbereiden op het EK, liefst met een goed seizoen bij Real Madrid en gevrijwaard van blessureleed. Toch had de kwieke winger het geen probleem gevonden moest het Europees Kampioenschap toch zijn doorgegaan dit jaar. "Met mijn enkel gaat het wel. Ik heb er de voorbije weken flink aan gewerkt. Ik zou speelklaar zijn geweest voor het toernooi, al zou ik misschien wel wat ritme hebben gemist", liet de flankspeler van Real Madrid optekenen bij RTBF. Zijn eerste bekommernis is nu de gezondheid. Niet die van zichzelf, maar van anderen. "Ik was wat bang en ik hoop dat ik de zwakkeren in de samenleving niet besmet en ze in narigheid breng", besloot de Rode Duivel.

