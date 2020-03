Quarantaine bij De Ketelaere: voetballen, studeren en wandelen met de honden

Club Brugge deelt in deze voetballoze tijden af en toe een filmpje van de dag van één van de spelers. Vrijdag was het de beurt aan Charles De Ketelaere.

De net negentien geworden middenvelder, beleeft een fantastisch seizoen. In de zomermaanden was hij amper in beeld, maar de laatste maanden is hij uitgegroeid tot vaste waarde in de selectie van Philippe Clement.

Net als ploegmaat Hans Vanaken (bekijk HIER) spelen ook bij De Ketelaere honden een hoofdrol in zijn vlog.